В Крымский мост мог попасть иранский беспилотник — Братчук

В Керченский мост мог попасть иранский дрон-камикадзе "Shahed", который оккупанты запускали по территории Украины.

Об этом заявил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

"Я бы высказал такую версию: опоры упали именно со стороны Кубани. Давайте вспомним некий город Приморск-Ахтарск в Краснодарском крае, откуда запускаются те самые печально известные "шахиды" иранские, которые летят в сторону Украины и наносят ущерб, соответственно, гражданским объектам. Не исключено, что такой мопед мог устать и упасть на опоры Крымского моста. Такая версия имеет право на жизнь", – сказал он.

В то же время Братчук не исключает, что Россия обвинит Украину и, возможно, даже будут созывать заседание Совбеза ООН.

"Версию о российской провокации на фоне пролонгации "зернового соглашения" не просто не исключаю. Она, возможно, является одной из основных. Россияне также будут пытаться бить по гражданским объектам Украины, что они и сейчас делают", — сказал спикер Одесской ОВА.

Напомним:

Сегодня, 17 июля, стало известно о "чрезвычайном событии" на Крымском мосту, в связи с чем движение по нему остановлено. Минтранс России заявил, что на пролетах Крымского моста поврежден дорожный холст, хотя Telegram-каналы писали о разрушении опоры моста, возможно, и не одной.

Власти уже подтвердили, что из-за событий на мосту два человека погибли и один – пострадал.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк отметила, что нынешняя ситуация на Крымском мосту может стать еще одним аргументом, использованным российской стороной, в контексте "зернового соглашения".

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