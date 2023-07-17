Годовщина трагедии MH17: 5 главных фейков РФ о катастрофе

В результате трагедии погибли 298 человек, находившихся на борту воздушного судна.
17 июля 2014 пассажирский самолет Boeing 777 выполнял рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийскую столицу Куала-Лумпур. Ракета из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" сбила его над оккупированной частью Донецкой области (близ села Грабово).
В результате трагедии погибли 298 человек, находившихся на борту воздушного судна. Это 15 членов малазийского экипажа самолета и 283 пассажира, из них 80 — несовершеннолетние дети.
На протяжении расследования руководство РФ фабриковало доказательства, более того, пыталось "повесить" преступление на Украину. Рассказываем о крупнейших фейках Кремлевской власти.
Боинг сбила украинская ракета и украинский истребитель
Через несколько часов после крушения оккупационные власти сообщили, что самолет сбила Украина, а главной целью якобы было убийство российского президента Владимира Путина.
Впоследствии эту версию на российском телевидении опроверг сам гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Ненастоящие свидетели
РФ решила зайти дальше и озвучить не только ложные улики, но и привлечь ложных свидетелей. В частности, власти Москвы опубликовали сообщение испанского диспетчера в Киеве, который якобы рядом с Боингом заметил два самолета ВСУ.
Боинг сбил украинский "Бук"
Поняв, что версия с уничтожением Боинга украинским истребителем выглядит не слишком правдоподобно, уже через неделю после авиакатастрофы РФ придумывает новую версию – MH-17 сбил украинский "Бук".
Этот фейк опроверг основатель Bellingcat Элиот Хиггинс и международная следственная комиссия. Они подтвердили, что Бук привезли сами россияне.
"Бука" не было вообще
В 2020 году, несмотря на предыдущие версии РФ, начала заявлять, что никакого "Бука" не было вообще. Впрочем, то, что зенитно-ракетный комплекс был причастен к делу, подтвердил свидетель на заседании Окружного суда Гааги в июне 2021 года.
Боинг сбили с подконтрольных Украине территорий
Руководство РФ выдвинуло еще одну версию, мол, Боинг сбили с контролируемой Украиной села Зарощинское. Эту версию также опроверг суд Гааги.
Напомним, что Окружной суд Гааги признал виновными в убийствах и пассажирах и экипаже самолета рейса МН17, а также в действиях, приведших к падению самолета, трех обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.
Судовой процесс длился более двух лет — с марта 2020-го.
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