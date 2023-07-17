В украинской разведке прокомментировали взрывы на Крымском мосту

У россиян будут проблемы с логистикой.

Представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов отмечает, что из-за разрушений, которые произошли на Крымском мосту ночью против 17 июля, у россиян возникнут проблемы с логистикой.

Об этом он рассказал в комментарии "Общественному".

"Сейчас весь мир видит многие километровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост — конструкция там излишняя".

Представитель ГУР подчеркнул, что из-за разрушения секции моста у окупантов возникнут проблемы с логистикой. Ведь россияне используют аннексированный полуостров как большой логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины.

"Конечно, любые логистические проблемы это дополнительные осложнения для окупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских сил обороны", — подчеркнул Юсов.

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва. Взрывы произошли в 3:04 и 3:20. Слышали их в разных районах в Керчи. Есть погибшие и пострадавшие. Известно, что движение на мосту остановлено. Также не работает переправа через Керченский пролив.

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