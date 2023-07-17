ЗСУ ведуть наступ на трьох ділянках фронту: в ISW вказали, де є успіх

Російські джерела стверджують, що ЗСУ звільнили село Залізнянське, частину висот біля Кліщіївки та укріпрайон на захід від Андріївки на Донеччині.

Сили оборони України вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту останніми днями і досягли обмежених успіхів.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, українські війська зазнали обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського на Донеччині (за 9 км на південь від Великої Новосілки). Про це свідчать опубліковані 15 липня кадри з геолокацією.

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Українські бійці також просунулися на 1 км на Бердянському напрямку у невстановленому районі.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, українські військові продовжували контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямі. А заступниця міністра оборони Ганна Маляр інформувала про продовження наступу в районі Бахмута та оборону нових українських позицій на флангах міста від атак ворога.

Водночас деякі російські джерела заявляють, що ЗСУ звільнили село Залізнянське (13 км на північ від Бахмута), частину висот біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та укріпрайон на захід від Андріївки (10 км на південь від Бахмута).

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, від початку літнього контрнаступу (від 4 червня до 9 липня) українські війська звільнили близько 253 кв. км території.

Головні висновки аналітиків ISW:

Російські окупанти проводили наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове, але підтвердженого успіху не зазнали.

Російські війська продовжували наземні атаки, в яких досягли часткового успіху.

Сили оборони України продовжують обстрілювати тили ворога на окупованій частині Луганщини.

Українські війська продовжують контрнаступальні операції в районі Бахмута і просунулися вперед.

Російські джерела стверджують, що ЗСУ продовжують діяти на східному березі Херсонщини в районі Антонівського мосту.

Офіційні особи РФ звинуватили українські сили у спробі атаки повітряним і морським дронами по невказаних цілях у Чорному морі неподалік від окупованого Севастополя в ніч проти 16 липня.

Ситуація на фронті станом на 17 липня

За повідомленням Генштабу ЗСУ на ранок 17 липня, за добу сталося 28 бойових зіткнень українських військ та окупантів. Ворог зосереджений на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках, зокрема на Бахмутському – успішно відбили усі атаки противника в кількох районах.

Щодо Запорізького та Херсонського напрямків, то там російські війська намагаються не допустити подальшого просування Сил оборони України.

Як повідомило видання The New York Times із посиланням на українських військових, темп контрнаступу відчутно сповільнився через мінні поля, які окупанти встановили перед своїми добре укріпленими позиціями по всій лінії південного фронту.

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