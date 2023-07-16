У боях під Бахмутом ворог зазнає втрат, але чинить відчайдушний опір — Череватий

Бійці ЗСУ знищили три ворожі танки, дві БМП та іншу техніку противника.

У неділю, 16 липня, російські окупанти зазнали відчутних втрат на Бахмутському напрямку, але продовжують чинити відчайдушний опір.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

За його словами, на цьому напрямку ЗСУ тримають ініціативу на полі бою вже декілька тижнів поспіль, завдаючи втрат окупантам в живій силі та військовій техніці.

Упродовж минулої доби російська армія втратила майже три сотні своїх солдатів — 101 убито, 174 поранено, ще 9 - взято в полон.

Також читайте ЗСУ мають просування в районі Бахмута: Маляр про успіхи контрнаступу

Також Сили оборони знищили 3 ворожі танки, 2 бойові машини піхоти, 1 самохідну артилерійську установку "Гіацинт", 2 гаубиці Д-30, 1 протитанкову гармату "Рапіра", 1 протитанковий ракетний комплекс, 1 командно-спостережний пункт роти та 1 польовий склад з боєприпасами.

Однак, ворог завдає ударів у відповідь.

“Ворог відчайдушно чинить опір. 451 раз обстріляв наші позиції на Бахмутському напрямку ствольною та реактивною артилерією. 16 бойових зіткнень загалом відбулося, 3 авіанальоти”, - сказав Череватий.

Нагадаємо, Збройні сили України зберігають ініціативу на Бахмутському напрямку. Підрозділи української армії тиснуть на росіян і на південному, і на північному флангах.

Читайте також: