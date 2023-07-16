У Брянську горів військовий шпиталь для окупантів (відео)

Інформації про постраждалих наразі немає.

У російському Брянську в неділю, 16 липня, спалахнула масштабна пожежа — знову горів військовий госпіталь, що будується для окупантів.

Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали. На опублікованих у Мережі кадрах видно, що площа займання досить велика.

Спочатку повідомлялося, що госпіталь спалахнув через нібито атаку дронами. Пізніше пропагандисти уточнили, що в шпиталі нібито спалахнуло будівельне сміття, а вогонь загасили до приїзду пожежників.

Інформації про постраждалих наразі немає.

У Брянську загорівся військовий госпіталь окупантів

До цього пожежа у будівлі сталася 18 червня. Спочатку писали про диверсію, але пізніше повідомили, що це спалахнула покрівля, коли будівельники заливали бітум.

Раніше повідомлялося, що у Брянській області озброєний солдат-строковик втік з військової частини.

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