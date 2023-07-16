В Брянске горел военный госпиталь для оккупантов (видео)

Информации о пострадавших пока нет.

В российском Брянске в воскресенье, 16 июля, вспыхнул масштабный пожар – снова горел строящийся для оккупантов военный госпиталь.

Об этом передают российские пропагандистские Telegram-каналы. На опубликованных в Сети кадрах видно, что площадь возгорания достаточно большая.

Сначала сообщалось, что госпиталь вспыхнул из-за якобы атаки дронами. Позже пропагандисты уточнили, что в госпитале якобы загорелся строительный мусор, а огонь потушили до приезда пожарных.

Информации о пострадавших пока нет.

В Брянске загорелся военный госпиталь оккупантов

До этого пожар в зданнии произошел 18 июня. Сначала писали о диверсии, но позже сообщили, что это загорелась кровля, когда строители заливали битум.

Ранее сообщалось, что в Брянской области вооруженный солдат-срочник сбежал из воинской части.

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