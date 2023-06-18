В экстренных службах Российской Федерации утверждают, что посторонних причин для возникновения пожара вроде бы нет.

На территории военного госпиталя в Брянске днем 18 июня вспыхнул мощный пожар, который виден в нескольких километрах.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и ТГ-каналы, публикуя кадры с места происшествия.

По данным российских ЗМП, якобы занялась строительная площадка военного госпиталя.

Как утверждают в экстренных службах Российской Федерации, посторонних причин для возникновения пожара якобы нет — вспышка произошла при заливке плит битумом.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, густой черный дым виден в нескольких километрах.

В Брянске горит военный госпиталь 18 июня. ФОТО: российские паблики

В Брянске горит военный госпиталь 18 июня. ФОТО: российские паблики

Напомним, в России загорелась Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области днем 14 июня. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв. Впрочем, их природа происхождения – неизвестна.

Читайте также: