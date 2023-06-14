В России загорелась Новочеркасская ГРЭС: сильный пожар сняли на видео

По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв.

В России загорелась Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области днем 14 июня. Мощный пожар был зафиксирован на видео.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Согласно сообщениям российских пабликов, возгорание возникло на шестом энергоблоке Новочеркасской теплоэлектростанции. Хотя на некоторых видео очевидцы говорят о якобы взрыве пятого энергоблока. На опубликованных в Сети видео видны огромное пламя и высокий столб черного дыма.

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Сильное пламя уже охватило крышу электростанции. В настоящее время площадь пожара составляет 200 кв. м.

Факт пожара на кровле шестого энергоблока ГРЭС подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС в регионе. К ликвидации пожара привлечены 46 человек и 15 единиц техники.

По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв. Однако неизвестно, что это были за звуки.

"Подтверждаем, что на Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, происходит устранение оперативными расчетами, причины устанавливаются. Открытого горения уже нет. Работа станции остановлена, все блоки остановлены. С места пожара людей эвакуировали, но в остальных местах эвакуация не проводилась", — сообщили в пресс-службе ГРЭС.

Отметим, что Новочеркасская ГРЭС, наряду с Ростовской АЭС, является основной базовой электростанцией в ростовской энергосистеме.

В России горит Новочеркасская ГРЭС

"Бавовна", пожары и другие проблемы в России

В последние месяцы в России постоянно происходят то какая-то "бавовна", то пожары, атаки неизвестными дронами и якобы обстрелы. Так, в Курской области 13 июня заявили об "обстрелах", в результате которых повреждены дома, авто и коммуникации.

В тот же день в Краснодаре разразился масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Очевидцы сняли на видео черный дым, который был виден в нескольких километрах.

В Калужской области 11 июня был слышен взрыв и сообщалось о падении неизвестного дрона.

В Ростове-на-Дону 11 июня загорелся пожар на заводе "Ростсельмаш". Местные жители заявляли, что перед этим были слышны два взрыва и звук беспилотника.

В тот же день в России заявили о якобы попытке Украины нанести удары морскими дронами по кораблю "Приазовье" Черноморского флота РФ.

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