Лукашенко расхвалил Россию: "Она наконец-то научилась воевать"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил Россию, что она наконец-то научилась воевать.

Об этом белорусский диктатор сказал в пропагандистском российском телеканале "Россия 1", передает Белта.

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Более того, Лукашенко заявил, что российские солдаты воюют в рамках международного гуманитарного права и вроде бы не нарушают Женевскую конвенцию.

"Россия мобилизовалась, она наконец-то научилась воевать. И по всем правилам воюет. Атаковать защитников очень тяжело. И я думаю, что это не получится", — сказал он.

Также Лукашенко высказался о результатах контрнаступления ВСУ. Он заявил о больших потерях в живой силе и технике. Но откуда он это знает – не смог обосновать.

"Контрнаступление 4-5 числа началось, но мы даже не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит, так вот за это время украинцев погибло что-то около 40 тысяч. Погибло! И больше ста не вернутся — ранены. Почти 120-150 тысяч. И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Так же горят, как наши с советских времен танки", — утверждает диктатор.

Напомним, в этом же интервью для пропагандистов Лукашенко заявил, при каком условии Путин может применить ядерное оружие.

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