Лукашенко заговорил об окончании войны в Украине

Лукашенко вновь видна угроза со стороны НАТО.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко видит какие-то "большие предпосылки для окончания войны в Украине".
Об этом белорусский диктатор сказал в пропагандистском российском телеканале "Россия 1", передает Белта.
"Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. Для этого уже есть большие предпосылки. Но дальше нам эти шальные с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии перейдут, будет им очень больно", — пригрозил Лукашенко странам Запада.
Кроме того, диктатору требуется угроза со стороны НАТО, поэтому он хочет закрыть границу Беларуси с Польшей и странами Балтии.
"Кто сегодня гарантирует, что у нас нет оттуда угрозы? Оказывается, есть. Замечательные натовцы проводят учения. Нам упрекают, что мы ядерное оружие под совещание НАТО в Вильнюсе подтягиваем, а они учения проводят — десятки тысяч человек принимают участие со всего блока НАТО, поэтому это направление очень опасно", — испугался он.
В этом же интервью Лукашенко заявил, при каком условии Путин может применить ядерное оружие.
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