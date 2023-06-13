В российском Краснодаре – масштабный пожар на нефтебазе

Почему возник пожар – пока неизвестно.

В российском Краснодаре к утру 13 июня вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщают российские паблики и ОМП, публикуя видео последствий.

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По предварительным данным, горит нефтебаза у Яблоновского моста. По словам очевидцев, пожар охватил площадь в 20 кв. м. В небо вздымается густой черный дым, который виден в нескольких километрах.

"В районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода на улице Захарова произошло возгорание на площади 20 кв. м. Подразделения Кранодарского пожарно-спасательного гарнизона локализовали пожар в 6.58. В работе было задействовано более 130 человек, 26 единиц техники", — пишут тг-каналы.

Почему возник пожар – пока неизвестно.

Напомним, 11 июня на крупнейшем в России производителе сельхозтехники "Ростсельмаш" вспыхнул пожар. По информации МЧС РФ, причиной пожара стало возгорание покрышек. Впрочем, очевидцы сообщают, что перед этим было слышно два взрыва и прилет беспилотника.

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