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Силы ПВО сбили все вражеские цели вокруг Киева

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1425
Время на прочтение
1 мин
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Силы ПВО сбили все вражеские цели вокруг Киева

Силы ПВО сбили все ракеты вокруг Киева 13 июня / Фото: Associated Press

По предварительной информации, для нападения на Киев россияне использовали крылатые ракеты Х-101/555.

В ночь на вторник, 13 июня, оккупанты в очередной раз атаковали ракетами Украину, в том числе и Киев. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и уничтожены силами и средствами ПВО.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По предварительной информации, для нападения на Киев враг использовал крылатые ракеты Х-101/555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Данные уточняются.

Ранее мы сообщали, что захватчики дронами атаковали гражданские объекты Харькова. В одном из районов города в результате взрывов произошел пожар.

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Дата публикации
Просмотры
1425
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