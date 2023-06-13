Силы ПВО сбили все вражеские цели вокруг Киева

По предварительной информации, для нападения на Киев россияне использовали крылатые ракеты Х-101/555.
В ночь на вторник, 13 июня, оккупанты в очередной раз атаковали ракетами Украину, в том числе и Киев. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и уничтожены силами и средствами ПВО.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
По предварительной информации, для нападения на Киев враг использовал крылатые ракеты Х-101/555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.
Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Данные уточняются.
Ранее мы сообщали, что захватчики дронами атаковали гражданские объекты Харькова. В одном из районов города в результате взрывов произошел пожар.
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