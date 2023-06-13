Россияне атаковали гражданские объекты в Харькове – Терехов

В ночь на вторник, 13 июня, россияне атаковали объекты гражданской инфраструктуры Харькова. Город обстреляли БпЛА Shahed.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительной информации, пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе и складское помещение в Салтовском районе, где в результате взрыва произошел пожар. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали, о работе ПВО на подступах к столице и в Киевской области работала ПВО.