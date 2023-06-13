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Россияне атаковали гражданские объекты в Харькове – Терехов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2092
Время на прочтение
1 мин
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Россияне атаковали гражданские объекты в Харькове – Терехов

Враг атаковал гражданские объекты Харькова / Фото: ТСН.ua

На местах "прилетов" работают все соответствующие службы.

В ночь на вторник, 13 июня, россияне атаковали объекты гражданской инфраструктуры Харькова. Город обстреляли БпЛА Shahed.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительной информации, пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе и складское помещение в Салтовском районе, где в результате взрыва произошел пожар. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали, о работе ПВО на подступах к столице и в Киевской области работала ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
2092
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