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Астрологический прогноз на 13 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
491
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 13 июня

Астрологический прогноз на 13 июня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения небольших дел, серьезные проекты лучше перенести на другое время. Общаться с окружающими людьми необходимо с осторожностью – слишком серьезна вероятность конфликтов. 

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: аквамарин, изумрудный. 

Счастливые камни дня: соколиный глаз, тигровый глаз, кошачий глаз. 

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть очень опасными, поэтому необходимо экстренно принимать меры по их лечению. Не стоит начинать прием новых – ранее не опробованных – медицинских препаратов. 

Питание дня: время благоприятно для начала диеты, поста или лечебного голодания. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться – она может негативно повлиять на зрение.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садовых и огородных работ. Можно собирать первый урожай корнеплодов.

Магия и мистика дня: можно медитировать и гадать на картах Таро. 

Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают обманчивыми, поэтому не стоит обращать на них внимания. 

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность по отношению к воде.

Цитата дня: "Безделье – не отдых" (Джеймс Фенимор Купер). 

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Дата публикации
Просмотры
491
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