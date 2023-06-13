Астрологический прогноз на 13 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения небольших дел, серьезные проекты лучше перенести на другое время. Общаться с окружающими людьми необходимо с осторожностью – слишком серьезна вероятность конфликтов.
Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: аквамарин, изумрудный.
Счастливые камни дня: соколиный глаз, тигровый глаз, кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть очень опасными, поэтому необходимо экстренно принимать меры по их лечению. Не стоит начинать прием новых – ранее не опробованных – медицинских препаратов.
Питание дня: время благоприятно для начала диеты, поста или лечебного голодания.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться – она может негативно повлиять на зрение.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садовых и огородных работ. Можно собирать первый урожай корнеплодов.
Магия и мистика дня: можно медитировать и гадать на картах Таро.
Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают обманчивыми, поэтому не стоит обращать на них внимания.
Табу дня: необходимо соблюдать осторожность по отношению к воде.
Цитата дня: "Безделье – не отдых" (Джеймс Фенимор Купер).
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