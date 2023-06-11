В российском Ростове вспыхнул пожар на известном заводе

В Ростове-на-Дону днем 11 июня на заводе "Ростсельмаш" — крупнейшем в России производителе сельхозтехники — вспыхнул пожар.

Об этом пишут российские средства пропаганды.

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По словам очевидцев, густой черный дым хорошо виден из центра и других районов. Кадры пожара активно публикуют российские пабилки, на которых видно следствие. По данным МЧС РФ, причиной пожара стало возгорание покрышек. Впрочем, местные сообщают, что перед этим были слышны два взрыва и прилет беспилотника.

"Воспламенение произошло на территории ростовского завода "Ростсельмаш" на площади 80 кв. метров. Информация о пожаре поступила в 12:00 по московскому времени. Спасатели локализовали вспышку на территории завода", — информируют ЗМП.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, в Ростове-на-Дону раздались звуки, схожие взрывы. После чего в небе виден черный дым. По словам местных, дым был виден возле военного госпиталя.

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