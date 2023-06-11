Военные показали мощное оружие против "шахедов" — видео

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев продемонстрировал, как чешские зенитные комплексы "Viktor" несут боевое дежурство на севере Украины и защищают от атак иранскими беспилотниками.

Видео генерал-лейтенант опубликовал в Telegram-канале.

Зенитная установка была передана Вооруженным силам Украины для повышения эффективности системы противовоздушной обороны, в частности, в борьбе с беспилотными летательными аппаратами типа "шахед".

"Просты в обслуживании и маневренные. Их легко спрятать на огневой позиции, а темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту позволяет надежно поражать воздушные цели на больших расстояниях. В сочетании с тепловизионным прицелом и целеуказателем коллиматора это очень мощное оружие против "шахедов". Все это в комплексе с хорошим техническим основанием дает нам уверенность в том, что вражеские цели в северной оперативной зоне будут уничтожены при их входе в зону поражения таких установок", — рассказал Наев.

Север Украины от "Шахедов" защищают зенитные комплексы Viktor – ВСУ показали оружие в работе

Напомним, в Энергоатоме рассказали, есть ли угроза для ЗАЭС из-за подрыва Каховской дамбы.

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