К Земле летит опасный двойной астероид

В понедельник, 12 июня, к Земле подлетит двойной астероид гигантских размеров под названием XD 1994 года.

Об этом пишет Live Science.

Его размер ученые оценивают в диапазоне от 370 до 830 метров (а точно определить размеры этих камней сложно из-за того, что они довольно тусклые и плохо отражают солнечный свет).

Поэтому, если астероид 1994 года XD действительно может иметь ширину в 830 метров, то это означает, что он даже немного больше, чем самое высокое здание в мире – Бурдж Халифа в Дубае (высота 828 м). Скорость его полета составляет 76 тысяч км/ч.

Напомним, ученые выяснили, что как минимум 28 астероидов шириной в 1 км и более в ближайшие 1000 лет могут подлететь на очень близкое расстояние к Земле, то есть гораздо ближе Луны.

Астрономы предупреждают, что падение астероида даже шириной в 1 км или чуть более может уничтожить сотни миллионов людей, вызвать глобальные разрушения и изменения климата.

Исследователи говорят, что в ближайшие 1000 лет ни один крупный астероид не упадет на Землю. Хотя ученые полагают, что гравитационное влияние Солнца, других планет и непредсказуемые условия космоса могут внести коррективы в траекторию движения великого астероида. Однако из-за таких событий шанс столкновения с Землей огромного камня и существует, он очень маленький, говорят астрономы.

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