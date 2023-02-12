К Земле летят сразу четыре астероида

В ближайшее время мимо Земли пролетят сразу четыре астероида. И один из них – гигантский космический камень диаметром более 700 метров.

Об этом пишет издание Hindustan Times.

Первый астероид, 2023 BC8, сблизился с нашей планетой уже 11 февраля, он пролетел мимо Земли на расстоянии 5,9 миллиона километров.

Второй астероид, 2021 ЕР4, диаметром около пяти метров. Он сблизится с Землей 13 февраля и пролетит в 7,2 миллиона километров. Космический камень движется со скоростью 22,1 тысяч километров в час.

Третий астероид, 2022 RG, он пролетит мимо Земли 16 февраля на скорости 3,1 миллиона километров. Его диаметр составляет 23,7 метра, он двигается на скорости 10,9 тысяч километров в час.

Четвертый астероид, 2005, YY 208. Его диаметр составляет 731 метр, он пролетит в 4,6 миллиона километров от Земли. Космический камень несется на скорости 88,7 тысячи километров в час.

Напомним, в этом году агентство NASA подтвердило, что попытка сбить с курса небольшой астероид Диморфос имела успех. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение небесного тела и первая полномасштабная демонстрация технологии отклонения астероидов.

Опасный астероид приближается к Земле | Новости мира

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