До Землі летять одразу чотири астероїди

Найближчим часом повз Землю пролетять одразу чотири астероїди. І один з них – гігантський космічний камінь діаметром понад 700 метрів.

Про це пише видання Hindustan Times.

Перший астероїд, 2023 BC8, зблизився з нашою планетою вже 11 лютого, він пролетів повз Землю на відстані 5,9 мільйона кілометрів.

Другий астероїд, 2021 ЕР4, діаметром близько п'яти метрів. Він зблизиться з Землею 13 лютого і пролетить на відстані 7,2 мільйона кілометрів. Космічний камінь рухається зі швидкістю 22,1 тисячі кілометрів на годину.

Третій астероїд, 2022 RG, він пролетить повз Землю 16 лютого на швидкості 3,1 мільйона кілометрів. Його діаметр становить 23,7 метра, він рухається на швидкості 10,9 тисячі кілометрів на годину.

Четвертий астероїд, 2005, YY 208. Його діаметр становить 731 метр, він пролетить на відстані 4,6 мільйона кілометрів від Землі. Космічний камінь мчить на швидкості 88,7 тисячі кілометрів на годину.

Нагадаємо, цього року агентство NASA підтвердило, що спроба збити з курсу невеликий астероїд Діморфос мала успіх. Це перший випадок, коли людство навмисно змінило рух небесного тіла і перша повномасштабна демонстрація технології відхилення астероїдів.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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