На Сонці стався потужний спалах: на Землі почалися проблеми (відео)

Це були сонячні спалахи М-класу.

У сонячній плямі AR3213, яка має гігантські розміри, стався черговий сонячний спалах класу Х1.1. Цю подію зафіксували прилади космічного апарата SDO.

Про це пише HiTech.

Унаслідок цієї події в бік Землі полетів потік сонячних частинок, який призвів до відключення на цілу годину радіозв'язку в районі Південної Америки.

На початку цього тижня у зверненій до Землі сонячній плямі AR3213, яка вдесятеро більша за розміри нашої планети, відбулася серія сильних спалахів. Це були сонячні спалахи М-класу, які набагато слабші за спалахи Х-класу.

Величезна сонячна пляма продовжує виявляти ознаки сильної активності, і найближчими днями можуть з'явитися ще потужніші спалахи, які можуть супроводжуватися корональними викидами маси.

Новий спалах підтверджує прогнози вчених про те, що Сонце стає дедалі активнішим.

Раніше повідомлялося, що у лютому 2023 року очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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