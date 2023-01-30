Магнітні бурі у лютому 2023: календар небезпечних дат

У лютому 2023 року очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності.

У лютому очікуються затяжні та сильні магнітні бурі. Календар бур складений за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS наукових міжнародних метеорологічних лабораторій світу.

Про це пише Meteoagent.

Лютий розпочнеться одночасно зі спалахом на Сонці, що вдарить по магнітному полю Землі.

Магнітні бурі очікуються в такі дні:

5 лютого — сильна магнітна буря. У цей день краще не виконувати тяжку роботу

7 лютого — середня магнітна буря. У цей день краще проводити багато часу на свіжому повітрі

10 лютого — знову очікується сильна магнітна буря. У цей день краще уникати стресових ситуацій, тяжкої праці, краще подбати про своє здоров’я

15 лютого — слабка магнітна буря. Краще більше відпочивати у цей день

Якщо говорити про силу магнітних бур, то їх К-індекс очікується на рівні 4. К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9, де 9 – найвищий показник.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.

Магнітні бурі: чи дійсно це явище впливає на здоров'я та як покращити самопочуття за 5 хвилин

Читайте також: