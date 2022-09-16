Вчені з'ясували, звідки у Сатурна такий нахил та кільця

Багато років для вчених залишалася незрозумілою причиною цього нахилу.

Під час дослідження вчені дійшли висновку, що Сатурн отримав свій знаменитий кут нахилу після того, як у нього врізався один із його супутників.

Про це пише The Independent.

Навіть на фотографіях видно, що з далекою планетою щось не так: її кільця обертаються під кутом близько 27 градусів до її орбіти навколо Сонця.

Наразі Сатурн має 83 супутники. Але в минулому у нього був додатковий, нині ненаявний місяць, який вчені назвали Кризаліс.

За словами вчених, ці численні супутники оберталися навколо Сатурна та підтримували його точне вирівнювання з Нептуном, і цей процес тривав мільярди років.

Однак близько 160 мільйонів років тому стабільність Кризаліса порушилася, і він наблизився до Сатурна надто близько. Так близько, що 99% його речовини поглинув газовий гігант, а залишена частина сформувала кільця планети. В результаті втрата супутника вивела Сатурна з хватки Нептуна і залишила його з нинішнім нахилом.

"Завдяки цьому дослідженню ми бачимо, що Кризаліс став причиною як нахилу Сатурна, так і формування його кілець", — зазначили вчені.

Раніше група вчених виявила дві нові екзопланети, які є суперземлями.

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