Ученые выяснили, откуда у Сатурна такой наклон и кольца

Много лет для ученых оставалась непонятной причиной этого уклона.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что Сатурн получил свой знаменитый угол наклона после того, как в него врезался один из его спутников.

Об этом пишет The Independent.

Даже на фотографиях видно, что с далекой планетой что-то не так: ее кольца вращаются под углом около 27 градусов к орбите вокруг Солнца.

Сейчас у Сатурна есть 83 спутника. Но в прошлом у него был дополнительный, сейчас неналичный месяц, который ученые назвали Кризалисом.

По словам ученых, эти многочисленные спутники обращались вокруг Сатурна и поддерживали его точное выравнивание с Нептуном, и этот процесс длился миллиарды лет.

Однако около 160 миллионов лет назад стабильность Кризалиса нарушилась, и он приблизился к Сатурну слишком близко. Так близко, что 99% его вещества поглотил газовый гигант, а оставшуюся часть сформировала кольца планеты. В результате потеря спутника вывела Сатурна из хватки Нептуна и оставила его с нынешним уклоном.

"Благодаря этому исследованию мы видим, что Кризалис стал причиной как наклона Сатурна, так и формирования его колец", — отметили ученые.

Ранее группа ученых обнаружила две новые экзопланеты, являющиеся суперземлями.

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