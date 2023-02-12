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Кендалл Дженнер осоромилася через невдалий фотошоп: "Ця рука лякає!"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
258
Час на прочитання
1 хв
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Кендалл Дженнер осоромилася через невдалий фотошоп: "Ця рука лякає!"

Кендалл Дженнер / Фото: instagram.com/kendalljenner

Зірка хотіла зробити гарне фото у купальнику.

З моделлю Кендалл Дженнер стався неприємний інцидент після публікації світлин з відпочинку.

Знаменитість не догледіла та опублікувала в Instagram фото, на якому помітно перестаралася з використанням фотошопу. Кендалл додала світлину у мінібікіні на тлі морського краєвиду.

Однак на фото шанувальники моделі побачили не лише її пружні сідниці, а й неприродньо видовжену кисть руки. Вочевидь, Дженнер хотіла щось підтягнути та приховати свої недоліки, але зробила ще гірше.

Кендалл Дженнер / © instagram.com/kendalljenner
Кендалл Дженнер / Фото: instagram.com/kendalljenner

У коментарях під світлиною шанувальники посміялися з невдалого фотошопу зірки. Не обійшлося й без жартів про те, що Кендалл - космічна людина або ж її викрали інопланетяни. 

  • Ця рука мене лякає!
  • Вам знадобиться звернутися до лікаря щодо цієї руки!
  •  Хтось хлопнув дверима і твоя рука була між ними?
  • Аватари серед нас?!
  • Гей, а якщо Кендалл тепер не просто людина?

Втім, схоже зірку такі коментарі не засмітили, адже видаляти невдале фото Кендалл не стала. 

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Дата публікації
Перегляди
258
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