Кендалл Дженнер осоромилася через невдалий фотошоп: "Ця рука лякає!"

З моделлю Кендалл Дженнер стався неприємний інцидент після публікації світлин з відпочинку.

Знаменитість не догледіла та опублікувала в Instagram фото, на якому помітно перестаралася з використанням фотошопу. Кендалл додала світлину у мінібікіні на тлі морського краєвиду.

Однак на фото шанувальники моделі побачили не лише її пружні сідниці, а й неприродньо видовжену кисть руки. Вочевидь, Дженнер хотіла щось підтягнути та приховати свої недоліки, але зробила ще гірше.

Кендалл Дженнер / Фото: instagram.com/kendalljenner

У коментарях під світлиною шанувальники посміялися з невдалого фотошопу зірки. Не обійшлося й без жартів про те, що Кендалл - космічна людина або ж її викрали інопланетяни.

Ця рука мене лякає!

Вам знадобиться звернутися до лікаря щодо цієї руки!

Хтось хлопнув дверима і твоя рука була між ними?

Аватари серед нас?!

Гей, а якщо Кендалл тепер не просто людина?

Втім, схоже зірку такі коментарі не засмітили, адже видаляти невдале фото Кендалл не стала.

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