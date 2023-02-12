Кендалл Дженнер осоромилася через невдалий фотошоп: "Ця рука лякає!"

Зірка хотіла зробити гарне фото у купальнику.
З моделлю Кендалл Дженнер стався неприємний інцидент після публікації світлин з відпочинку.
Знаменитість не догледіла та опублікувала в Instagram фото, на якому помітно перестаралася з використанням фотошопу. Кендалл додала світлину у мінібікіні на тлі морського краєвиду.
Однак на фото шанувальники моделі побачили не лише її пружні сідниці, а й неприродньо видовжену кисть руки. Вочевидь, Дженнер хотіла щось підтягнути та приховати свої недоліки, але зробила ще гірше.
У коментарях під світлиною шанувальники посміялися з невдалого фотошопу зірки. Не обійшлося й без жартів про те, що Кендалл - космічна людина або ж її викрали інопланетяни.
- Ця рука мене лякає!
- Вам знадобиться звернутися до лікаря щодо цієї руки!
- Хтось хлопнув дверима і твоя рука була між ними?
- Аватари серед нас?!
- Гей, а якщо Кендалл тепер не просто людина?
Втім, схоже зірку такі коментарі не засмітили, адже видаляти невдале фото Кендалл не стала.
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