Ученые узнали, какой астероид может полностью уничтожить Землю

Если на Землю упадет такой же астероид, вызвавший исчезновение динозавров, то люди точно исчезнут. А сама планета снова выдержит сильнейший удар.

Ученые считают, что к такому печальному для Земли результату может привести только удар космического камня, который будет иметь размер планеты. Но, с другой стороны, схожее событие уже происходило в ранней истории Земли, и планета почти не пострадала.

Об этом пишет Live Science.

Согласно существующей теории, примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалась планета, по размерам напоминавшая Марс (диаметр Красной планеты чуть более 6700 км, а диаметр Земли — чуть более 12 700 км). В результате столкновения в космос, как считается, были выброшены обломки, из которых впоследствии сформировалась Луна.

"Этот объект был в 600 раз больше астероида, убившего динозавров, и тем не менее Земля выжила. Возможно, больший объект и мог бы расколоть нашу планету на части", — сказал Брайан Тун из Университета штата Колорадо.

С другой стороны, многие ученые сходятся во мнении, что для того чтобы уничтожить человечество, хватит и астероида диаметром в 10 км. Это привело бы к вымиранию большинства живых существ на планете.

Напомним, 20 августа астероид, который больше египетских пирамид в Гизе, впервые за более 100 лет пролетел рядом с Землей.

Опасный астероид приближается к Земле | Новости мира

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