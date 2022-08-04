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Австралийский фермер нашел посреди поля гостя из космоса

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Австралийский фермер нашел посреди поля гостя из космоса

Фото: соцмережі

Часть капсулы SpaceX приземлилась в сельской местности Нового Южного Уэльса в Австралии.

Австралийский фермер Мик Майнерс, впервые увидев крупный черный предмет, торчавший посреди поля, сначала подумал, что это высохшее мертвое дерево. Однако оказалось, что это – часть космической капсулы SpaceX.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Австралийское космическое агентство (ASA).

Позже неподалеку нашли еще два обломка этой же капсулы.

Эксперты назвали находку "редкой", поскольку в основном космический мусор попадает в океаны.

"Было очень увлекательно видеть все это вблизи, я никогда не видел, чтобы кусок космического мусора так падал", — сказал астрофизик из Австралийского национального университета Брэд Такер, которого вызвали исследовать обломки и который опубликовал их фото в соцсети.

Австралийское космическое агентство попросило всех, кто увидит такие предметы, звонить по телефону на горячую линию, организованную компанией SpaceX.

Напомним, в результате столкновения с неизвестной космической ракетой на поверхности Луны образовался новый двойной кратер.

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