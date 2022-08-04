Австралийский фермер нашел посреди поля гостя из космоса

Австралийский фермер Мик Майнерс, впервые увидев крупный черный предмет, торчавший посреди поля, сначала подумал, что это высохшее мертвое дерево. Однако оказалось, что это – часть космической капсулы SpaceX.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Австралийское космическое агентство (ASA).

Позже неподалеку нашли еще два обломка этой же капсулы.

Эксперты назвали находку "редкой", поскольку в основном космический мусор попадает в океаны.

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"Было очень увлекательно видеть все это вблизи, я никогда не видел, чтобы кусок космического мусора так падал", — сказал астрофизик из Австралийского национального университета Брэд Такер, которого вызвали исследовать обломки и который опубликовал их фото в соцсети.

I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq — Brad Tucker (@btucker22) July 29, 2022

Австралийское космическое агентство попросило всех, кто увидит такие предметы, звонить по телефону на горячую линию, организованную компанией SpaceX.

Напомним, в результате столкновения с неизвестной космической ракетой на поверхности Луны образовался новый двойной кратер.

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