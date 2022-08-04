Австралийский фермер нашел посреди поля гостя из космоса

Часть капсулы SpaceX приземлилась в сельской местности Нового Южного Уэльса в Австралии.
Австралийский фермер Мик Майнерс, впервые увидев крупный черный предмет, торчавший посреди поля, сначала подумал, что это высохшее мертвое дерево. Однако оказалось, что это – часть космической капсулы SpaceX.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на Австралийское космическое агентство (ASA).
Позже неподалеку нашли еще два обломка этой же капсулы.
Эксперты назвали находку "редкой", поскольку в основном космический мусор попадает в океаны.
"Было очень увлекательно видеть все это вблизи, я никогда не видел, чтобы кусок космического мусора так падал", — сказал астрофизик из Австралийского национального университета Брэд Такер, которого вызвали исследовать обломки и который опубликовал их фото в соцсети.
I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq— Brad Tucker (@btucker22) July 29, 2022
Австралийское космическое агентство попросило всех, кто увидит такие предметы, звонить по телефону на горячую линию, организованную компанией SpaceX.
Напомним, в результате столкновения с неизвестной космической ракетой на поверхности Луны образовался новый двойной кратер.
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