Астрологический прогноз на 4 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел – как старых, так и новых, главное – не пожалеть усилий для их осуществления. Не стоит оперировать большими денежными суммами – нужно перенести их на другой день.
Символ дня: павлин.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: гранатит, оливин.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: любой недуг этого дня, показавшийся изначально незначительным, может таить в себе серьезную угрозу, поэтому необходимо сразу же принять серьезные меры. Велика вероятность пищевого отравления, поэтому надо следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов.
Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Афоризм дня: "Невозможно быть свободным от того, от чего убегаешь" (Фридрих Вильгельм Ницше).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Фэдолам – награждает своих подопечных творческими способностями и проницательностью.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение конфликтов с соседями и бытовых споров.
Табу дня: нельзя пренебрегать знаками, которые будет посылать Вселенная – в них может содержаться важная информация.
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