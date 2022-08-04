Астрологический прогноз на 4 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел – как старых, так и новых, главное – не пожалеть усилий для их осуществления. Не стоит оперировать большими денежными суммами – нужно перенести их на другой день.

Символ дня: павлин.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: гранатит, оливин.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: любой недуг этого дня, показавшийся изначально незначительным, может таить в себе серьезную угрозу, поэтому необходимо сразу же принять серьезные меры. Велика вероятность пищевого отравления, поэтому надо следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов.

Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Афоризм дня: "Невозможно быть свободным от того, от чего убегаешь" (Фридрих Вильгельм Ницше).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Фэдолам – награждает своих подопечных творческими способностями и проницательностью.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение конфликтов с соседями и бытовых споров.

Табу дня: нельзя пренебрегать знаками, которые будет посылать Вселенная – в них может содержаться важная информация.

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