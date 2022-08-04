Астрологічний прогноз на 4 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких справ – як старих, так і нових, головне – не пошкодувати зусиль для їхнього здійснення. Не варто оперувати великими грошовими сумами – треба перенести їх на другий день.

Символ дня: Павич.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: гранат, олівін.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: будь-яка недуга цього дня, що здалася спочатку незначною, може таїти в собі серйозну загрозу, тому необхідно одразу ж вжити серйозних заходів. Велика ймовірність харчового отруєння, тому треба стежити за свіжістю та якістю продуктів, що вживаються в їжу.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть у собі підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Афоризм дня: "Неможливо бути вільним від того, від чого тікаєш" (Фрідріх Вільгельм Ніцше).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Федолам – нагороджує своїх підопічних творчими здібностями та проникливістю.

Магія та містика дня: можна читати змови, спрямовані на вирішення конфліктів із сусідами та побутових суперечок.

Табу дня: не можна нехтувати знаками, які надсилатиме Всесвіт – у них може бути важлива інформація.

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