Мучает легкий кашель: Байден снова получил положительный тест на COVID-19

У американского президента пятый день подряд подтверждается заражение коронавирусной инфекцией.

Президент США Джо Байден, соблюдающий карантин из-за недавнего заражения COVID-19, пятый день подряд получает положительный тест.

Отчет врача американского лидера Кевина О'Коннора опубликован на сайте Белого дома.

По словам О'Коннора, американский президент чувствует себя хорошо, у него не наблюдается повышенная температура. Однако 79-летнего Байдена все еще мучает небольшой кашель. Приступы кашля встречаются реже, чем накануне, отметил врач.

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“Его температура, пульс, артериальное давление, частота дыхания и насыщение кислородом остаются вполне нормальными. Его легкие остаются чистыми”, – сообщил он, добавив, что Байден продолжит соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, 21 июля стало известно, что Байден получил положительный тест на коронавирус. 26 июля в Белом доме сообщили, что Байден завершил пятидневный курс лечения от коронавируса препаратом Paxlovid и что симптомы COVID-19 у президента практически исчезли.

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