Как в условиях войны расслабиться без алкоголя: простые советы

Бокал вина на самом деле не поможет расслабиться.
Об этом пишет uahealth в Instagram.
Обычно алкоголь усугубляет все тревоги, страхи и стрессы. А еще теряется ясность мышления, быстрота реакции, что в условиях военного положения – очень опасная штука, особенно для гражданских.
Что еще несет алкоголь:
- Минус – возможность ясно мыслить и принимать логические решения.
- Плюс риск несчастных случаев, травматизма.
- Плюс риск обострения хронических заболеваний
- Минус возможность обратиться к врачу в случае чего, из-за ограниченного доступа, комендантского часа и т.д.
- И главное – алкоголь и психотравматические события не совместимы. Лучший способ их пережить – обратиться к специалисту, а не похмелье с утра.
Поэтому подборка действенных способов расслабиться без алкоголя:
- 27 предметов
Восточные философы утверждают: «Хотите избавиться от печали, передвиньте 27 предметов в доме». Считается, что это освобождает пространство энергии, которая сможет беспрепятственно скользить в правильном направлении. Параллельно добавьте уборку и вы точно почувствуете себя лучше, хотя бы из-за того, что вокруг чисто и нет хлама.
- Танцы
Танцуйте так, будто вызываете хороших духов, которые помогут Украине победить в войне. Если нет простора дома, можно найти безлюдный закоулок в парке или лесу (только проверьте безопасен ли он и, проверяли ли его пиротехники).
- Рисование
Возьмите лист, ручку/карандаш/фломастер и просто ведите куда хочется. Нажимайте сильнее, слабее, меняйте цвета, не ищи смысл, просто рисуйте. Это – небольшой сеанс арт-терапии.
- Расчесывание
В течение рабочего дня, проведенного перед монитором, мимическая мускулатура так напрягается, что голова становится тяжелой. Один из способов расслабиться – расчесывать волосы в течение 10-15 минут. Эта процедура помогает "разогнать" кровь и расслабить мышцы.
- Банные процедуры
Душ или ванна – выбирайте самостоятельно, но вода действительно дает ощущение обновления. Добавьте ароматические масла или включите любимую музыку и будьте в ванной сколько угодно.
- Друзья
Разрешите себе небольшую вечеринку, соберите близких, посмотрите классное проверенное кино с попкорном, сыграйте в настольные игры. Смехотерапия и свои люди – лечат печаль.
- Прогулка
Самый простой бесплатный способ снять напряжение – "проветрить" голову. 10 минут прогулки помогут переключить внимание, и это полезно не только для ментального, но и для физического здоровья.
- Лестница
Побегайте по лестнице вниз или произведите любую интенсивную зарядку. Прилив эндорфинов, накаченные ноги точно вас обрадуют.
- Сбросьте напряжение
Если вас "накрыло" от новостей, тревожного звонка или чего-то случившегося с вами недавно — нужно физически сбросить напряжение. Для этого станьте ровно и трясите руками, ногами, всем телом, словно к вам прилип песок и вы пытаетесь его стряхнуть с себя.
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