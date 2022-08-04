Как в условиях войны расслабиться без алкоголя: простые советы

Бокал вина на самом деле не поможет расслабиться.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Обычно алкоголь усугубляет все тревоги, страхи и стрессы. А еще теряется ясность мышления, быстрота реакции, что в условиях военного положения – очень опасная штука, особенно для гражданских.

Что еще несет алкоголь:

Минус – возможность ясно мыслить и принимать логические решения.

Плюс риск несчастных случаев, травматизма.

Плюс риск обострения хронических заболеваний

Минус возможность обратиться к врачу в случае чего, из-за ограниченного доступа, комендантского часа и т.д.

И главное – алкоголь и психотравматические события не совместимы. Лучший способ их пережить – обратиться к специалисту, а не похмелье с утра.

Поэтому подборка действенных способов расслабиться без алкоголя:

27 предметов

Восточные философы утверждают: «Хотите избавиться от печали, передвиньте 27 предметов в доме». Считается, что это освобождает пространство энергии, которая сможет беспрепятственно скользить в правильном направлении. Параллельно добавьте уборку и вы точно почувствуете себя лучше, хотя бы из-за того, что вокруг чисто и нет хлама.

Танцы

Танцуйте так, будто вызываете хороших духов, которые помогут Украине победить в войне. Если нет простора дома, можно найти безлюдный закоулок в парке или лесу (только проверьте безопасен ли он и, проверяли ли его пиротехники).

Рисование

Возьмите лист, ручку/карандаш/фломастер и просто ведите куда хочется. Нажимайте сильнее, слабее, меняйте цвета, не ищи смысл, просто рисуйте. Это – небольшой сеанс арт-терапии.

Расчесывание

В течение рабочего дня, проведенного перед монитором, мимическая мускулатура так напрягается, что голова становится тяжелой. Один из способов расслабиться – расчесывать волосы в течение 10-15 минут. Эта процедура помогает "разогнать" кровь и расслабить мышцы.

Банные процедуры

Душ или ванна – выбирайте самостоятельно, но вода действительно дает ощущение обновления. Добавьте ароматические масла или включите любимую музыку и будьте в ванной сколько угодно.

Друзья

Разрешите себе небольшую вечеринку, соберите близких, посмотрите классное проверенное кино с попкорном, сыграйте в настольные игры. Смехотерапия и свои люди – лечат печаль.

Прогулка

Самый простой бесплатный способ снять напряжение – "проветрить" голову. 10 минут прогулки помогут переключить внимание, и это полезно не только для ментального, но и для физического здоровья.

Лестница

Побегайте по лестнице вниз или произведите любую интенсивную зарядку. Прилив эндорфинов, накаченные ноги точно вас обрадуют.

Сбросьте напряжение

Если вас "накрыло" от новостей, тревожного звонка или чего-то случившегося с вами недавно — нужно физически сбросить напряжение. Для этого станьте ровно и трясите руками, ногами, всем телом, словно к вам прилип песок и вы пытаетесь его стряхнуть с себя.

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