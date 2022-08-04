Сенат США согласовал присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Ратификацию документов о присоединении двух скандинавских стран к Североатлантическому альянсу в американском Сенате поддержали почти единогласно.

В среду, 3 августа, Сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов по присоединению Финляндии и Швеции к НАТО. Расширение Альянса происходит в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Сенат проголосовал 95 против 1 за поддержку ратификации документов о присоединении двух стран, легко превысив необходимые две трети (67) голосов.

Сенаторы обеих партий решительно поддержали членство этих двух стран, описывая их как важных союзников, чьи вооруженные силы уже тесно сотрудничали с НАТО.

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"Квалификация этих двух преуспевающих демократических наций является выдающейся и будет служить укреплению альянса НАТО", — сказал перед голосованием председатель Комитета по международным отношениям, сенатор-демократ Боб Менендес.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер пригласил послов и других дипломатов Финляндии и Швеции в Сенат, чтобы наблюдать за голосованием.

Сенатор-республиканец Джош Хоули был единственным проголосовавшим против.

Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО в ответ на вторжение в Украину России, которая неоднократно предостерегала обе страны от присоединения к Альянсу.

Присоединение должно быть ратифицировано парламентами всех 30 стран-членов НАТО. США стали 20 страной, где такое решение уже принято.

Напомним, 5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

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