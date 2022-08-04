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Сенат США погодив приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО

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Сенат США погодив приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО

Фото: pixabay.com

Ратифікацію документів про приєднання двох скандинавських країн до Північноатлантичного альянсу в американському Сенаті підтримали майже одноголосно.

У середу, 3 серпня, Сенат США схвалив резолюцію про ратифікацію протоколів щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Розширення Альянсу відбувається у відповідь  на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Сенат проголосував 95 проти 1 за підтримку ратифікації документів про приєднання двох країн, легко перевищивши необхідні дві третини (67) голосів.

Сенатори від обох партій рішуче підтримали членство цих двох країн, описуючи їх як важливих союзників, чиї збройні сили вже тісно співпрацювали з НАТО.

“Кваліфікація цих двох процвітаючих демократичних націй є видатною і служитиме зміцненню альянсу НАТО”, — сказав перед голосуванням голова Комітету з міжнародних відносин, сенатор-демократ Боб Менендес.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер запросив послів та інших дипломатів Фінляндії та Швеції до Сенату, щоб спостерігати за голосуванням.

Сенатор-республіканець Джош Хоулі був єдиним, хто проголосував проти.

Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО у відповідь на вторгнення в Україну Росії, яка неодноразово застерігала обидві країни від приєднання до Альянсу.

Приєднання має бути ратифіковане парламентами всіх 30 країн-членів НАТО. США стали 20-ю країною, де таке рішення вже ухвалено.

Нагадаємо, 5 липня, Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. 

Всупереч примхам Росії: Швеція та Фінляндія офіційно приєдналися до НАТО

Всупереч примхам Росії: Швеція та Фінляндія офіційно приєдналися до НАТО

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