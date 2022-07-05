Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО

Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО

Сьогодні, 5 липня, Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.

Очільники міністерств закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто і Анн Лінде підписали протоколи про вступ їхніх країн до Альянсу.

Про це у Twitter повідомила фінська делегація НАТО.

"Ще один важливий крок вперед. Сьогодні союзники по НАТО підписали протокол про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Хочемо висловити всім щиру подяку", - йдеться у повідомленні.

Далі документ повинні ратифікувати 30 парламентів країн-членів НАТО.

Згідно з протоколом про приєднання, Фінляндія і Швеція стають членами-наглядачами НАТО і зможуть брати участь практично у всіх заходах Альянса.

Нагадаємо, 28 червня Туреччина розблокувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

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