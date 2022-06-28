Туреччина розблокувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Лідери Туреччини, Швеції, Фінляндії та генсек НАТО Єнс Столтенберг 28 червня зустрілися у Мадриді. За підсумками зустрічі очільники МЗС трьох країн підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на Мадридському саміті цього тижня підтримає запрошення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО.

Як наголосили на сайті президента Фінляндії, конкретні кроки щодо вступу двох країн до НАТО будуть узгоджені союзниками по Альянсу протягом наступних двох днів.

Про це йдеться у пресрелізі глави Фінляндії.

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"Наш спільний меморандум підкреслює відданість Фінляндії, Швеції та Туреччини наданню своєї повної підтримки проти загроз безпеці одне одного. Ставши членами НАТО, ми ще більше посилимо це зобов’язання. Я радий завершити цей етап на шляху Фінляндії до членства в НАТО. Тепер я з нетерпінням очікую плідних розмов про роль Фінляндії в НАТО з нашими майбутніми союзниками тут, у Мадриді", - йдеться у заяві.

Глава Фінляндії Саулі Нііністьо підкреслив, що його країна засуджує тероризм у всіх його формах і проявах. Та пообіцяв, що Фінляндія як член НАТО буде повністю віддана антитерористичним документам і політиці НАТО.

"Оскільки ми посилюємо наше співробітництво у сфері боротьби з тероризмом, експорту зброї та екстрадиції, Фінляндія продовжує діяти відповідно до свого національного законодавства", - зауважили у пресслужбі фінського президента.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія офіційно оголосили про намір вступити до Альянсу.

Однак турецький лідер Реджеп Ердоган назвав Швецію та Фінляндію притулком для "терористичних організацій. Туреччина оголосила умови щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

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