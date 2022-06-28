За високі ціни на енергію та продовольство несе відповідальність виключно Путін - генсек НАТО

За високі ціни на енергію та продовольство несе відповідальність виключно Путін - генсек НАТО

За високі ціни на енергію і продовольство, спричинені війною в Україні, несе відповідальність президент Російської Федерації Володимир Путін.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг наголосив, що ця війна - "жорстока та неспровокована агресією проти суверенної європейської країни – України".

Про це генсек заявив під час дискусії в рамках першого діалогу з кліматичних змін, що відбувся у форматі Громадського форуму НАТО під час Мадридського саміту НАТО.

"Всі виклики, які постають перед НАТО через війну в Україні, спричинені жорстокою агресивною війною президента Gутіна проти суверенної та незалежної європейської держави. За її наслідки, що вражають глобальні ринки енергії та продуктів харчування, всю відповідальність за це несе президент Путін. Найпростіший шлях для вирішення всіх цих проблем для президента Путіна – це покласти край цій війні, вивести всі свої війська, та перестати атакувати суверенну незалежну державу", - сказав Столтенберг.

Він особливо наголосив, що союзники по НАТО не створювали жодних перешкод для експорту зерна із України. Йдеться про санкції, запроваджені проти РФ за її агресію. За його словами, причина того, чому важко вивезти зерно та продовольство з України, - це війна РФ та блокада проти України.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг під час NATO Public Forum, який відбувся напередодні саміту Альянсу в Мадриді 29-30 червня, Захід зараз так активно допомагає вивезти з України зерно.

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