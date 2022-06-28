Світ стане незахищеним, якщо Путін виграє війну: Столтенберг про підтримку України

Український народ та ЗСУ платять велику ціну у війні проти Росії.

В інтересах НАТО, щоб Україна була незалежною та суверенною державою, а тому Альянс продовжить підтримувати українців.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив під час NATO Public Forum, який відбувається напередодні саміту Альянсу в Мадриді 29-30 червня, повідомляє спеціальний кореспондент ТСН.ua.

За словами Столтенберга, європейці потерпають через війну Росії проти України, а саме - через підвищення цін. Проте генсек НАТО зазначив, що український народ платить значно вищу ціну.

"Немає сенсу заперечувати, що ми платимо ціну, як я вже сказав. Але ми маємо пам’ятати, що набагато більшу ціну платить український народ та українські Збройні сили. Вони б’ються, кожен день зазнаючи людських втрат. Ми бачимо атаки на міста, на цивільну інфраструктуру, лікарні, школи. Звичайно, я визнаю, що люди в країнах-членах та країнах-партнерах НАТО бачать наслідки війни через високі ціни на енергоресурси. І я поділяю ці занепокоєння", - сказав Столтенберг.

Генсенк НАТО зазначив, що Альянс і надалі допомагатиме Україні, щоб наша держава залишалась суверенною та незалежною.

"Але це дуже відрізняється від того, з чим стикаються люди в Україні, яких вбивають, ми бачимо звірства, коли люди бояться за своє життя. І це моральне та політичне зобов’язання перед Україною. І це в наших інтересах підтримувати Україну. Це буде наш світ, світ членів НАТО, який буде більш незахищеним, якщо Путін виграє цю війну. Тому це в наших безпекових інтересах, щоб Україна продовжила існувати як незалежна та суверенна нація. Тому ми маємо надавати їй підтримку настільки довго, наскільки це буде необхідно", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, Росія відкрито погрожує країнам НАТО ударами по "центрах ухвалення рішень".

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