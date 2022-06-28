США заборонили імпорт російського золота.
Уряд також запровадив санкції проти десятків російських компаній та осіб. В перелік увійшла, зокрема, корпорація “Ростех”, яка займається експортом цивільної та військової продукції.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів США.
Як стало відомо, уряд ввів в дію рішення, прийняте ним у межах “Великої сімки”. Завдяки чому США повинна скорегувати експорт з країни-агресора Росії.
Повідомляється, що загалом РФ виробляє приблизно 10% усього світового золота, а прибутки від продажу стали чи не найважливішим джерелом доходів країни-агресора.
Крім того, в санкційний список потрапили Об’єднана авіабудівна корпорація, Публічне акціонерне товариство "Туполєв", яке є провідним російським конструктором і виробником стратегічних бомбардувальників і далекобійних літаків. Його бомбардувальники були використані Росією проти цілей в Україні.
Нагадаємо, що Зеленський оголосив про підготовку до майбутнього членства України в ЄС.
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