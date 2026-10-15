«Руку заберіть. Зараз заберем»: жінка потрапила під електричку (відео)

Машиніст застосував екстрене гальмування: під поїзд Київ — Ніжин потрапила жінка

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На зупиночній платформі «Марківці» 14 жовтня ввечері жінка зазнала травмування під час руху приміського поїзда № 6926 сполученням Київ — Ніжин.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в коментарі ТСН.ua.

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Помітивши жінку, яка лежала під платформою, машиніст негайно застосував екстрене гальмування. До прибуття бригади швидкої допомоги постраждалій надали домедичну допомогу медичні працівники, які перебували серед пасажирів поїзда. Жінку госпіталізували.

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За попередніми ознаками, постраждала могла перебувати у стані алкогольного сп’яніння. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Після проведення необхідних слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом.

Судячи з опублікованого у Мережі відео, жінка втратила руку.

Дата публікації 18:36, 15.10.26 Кількість переглядів 18 Потяг «Київ-Ніжин» відірвав жінці руку

Залізничники закликають громадян дотримуватися правил безпеки на залізниці та не наражати на небезпеку власне життя і здоров’я.

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