ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
1 хв

«Руку заберіть. Зараз заберем»: жінка потрапила під електричку (відео)

Небезпечний інцидент на залізниці: жінка опинилася під потягом Київ — Ніжин.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Машиніст застосував екстрене гальмування: під поїзд Київ — Ніжин потрапила жінка

Машиніст застосував екстрене гальмування: під поїзд Київ — Ніжин потрапила жінка

На зупиночній платформі «Марківці» 14 жовтня ввечері жінка зазнала травмування під час руху приміського поїзда № 6926 сполученням Київ — Ніжин.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в коментарі ТСН.ua.

Помітивши жінку, яка лежала під платформою, машиніст негайно застосував екстрене гальмування. До прибуття бригади швидкої допомоги постраждалій надали домедичну допомогу медичні працівники, які перебували серед пасажирів поїзда. Жінку госпіталізували.

За попередніми ознаками, постраждала могла перебувати у стані алкогольного сп’яніння. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Після проведення необхідних слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом.

Судячи з опублікованого у Мережі відео, жінка втратила руку.

Залізничники закликають громадян дотримуватися правил безпеки на залізниці та не наражати на небезпеку власне життя і здоров’я.

Раніше ми писали, що дрони РФ атакували поїзд на Сумщині. Загорілися локомотив і пасажирський вагон.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie