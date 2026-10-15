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«Руку заберіть. Зараз заберем»: жінка потрапила під електричку (відео)
Небезпечний інцидент на залізниці: жінка опинилася під потягом Київ — Ніжин.
На зупиночній платформі «Марківці» 14 жовтня ввечері жінка зазнала травмування під час руху приміського поїзда № 6926 сполученням Київ — Ніжин.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в коментарі ТСН.ua.
Помітивши жінку, яка лежала під платформою, машиніст негайно застосував екстрене гальмування. До прибуття бригади швидкої допомоги постраждалій надали домедичну допомогу медичні працівники, які перебували серед пасажирів поїзда. Жінку госпіталізували.
За попередніми ознаками, постраждала могла перебувати у стані алкогольного сп’яніння. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Після проведення необхідних слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом.
Судячи з опублікованого у Мережі відео, жінка втратила руку.
Залізничники закликають громадян дотримуватися правил безпеки на залізниці та не наражати на небезпеку власне життя і здоров’я.
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