Росія відреагувала на саміт НАТО в Мадриді, який розпочався 28 червня, та відкрито пригрозила завдати ракетних ударів по "центрах ухвалення рішень" країн-членів Альянсу.

Державна корпорація по космічній діяльності "Роскосмос" опублікувала супутникові знімки з координатами "центрів ухвалення рішень" у Мадриді, Вашингтоні, Лондоні, Парижі, Берліні та Брюсселі.

Фото опублікували на своїй сторінці у Telegram.

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"Поки представники 30 країн альянсу, а також партнери та кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, Роскосмос публікує супутникові фотографії місця проведення саміту та тих самих "центрів прийняття рішень", які підтримують "українських націоналістів". Заодно даємо координати об'єктів. Так, про всяк випадок", - залякали НАТО.

Зауважимо, у вівторок, 28 червня, у Мадриді стартував триденний саміт НАТО, метою якого є реагування на сучасні виклики у сфері безпеки, які спричинила широкомасштабна війна росії проти України. На саміті можуть затвердити нову стратегічну концепцію, яка визначить рф загрозою НАТО. З відповідною заявою Столтенберг виступив на пресконференції, що передує відкриттю саміту НАТО в Мадриді 29-30 червня.

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