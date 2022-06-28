Макрон відреагував на ультиматуми РФ, які вона вимагає від України

Макрон відреагував на ультиматуми РФ, які вона вимагає від України

Французький президент Еммануель Макрон відреагував на ультиматуми Кремля, які РФ вимагає від України для завершення війни.

Французький лідер вважає ці заяви "елемент словесного залякування, не більше того".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє BFM TV.

Президент Франції заявив, що у Європи немає ілюзій щодо швидкого вирішення війни.

"Тому будемо зберігати санкції проти Росії стільки, скільки необхідно, і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і місяців. Ніхто не очікує, що війна закінчиться в найближчі кілька тижнів або місяців", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно "права рука" російського диктатор Дмитро Пєсков заявив, що підписання мирного договору України з Росією можливе лише після виконання вимог РФ. Речник Путіна вважає, що Україна всі вимоги РФ знає.

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