В Україні розпочався сезон малини: які ціни

Цього тижня в Україні стартував сезон малини з місцевих господарств.
На сьогоднішній день збирати малину розпочали господарства з центральних регіонів країни, що дозволило збільшити пропозицію цієї ягоди на ринку і знизити відпускні ціни.
Про це повідомляє платформа EastFruit.
Так, наразі оптова ціна на малину у центральних, східних та неокупованих південних областях коливається в межах від 50 до 70 грн/кг, що в середньому в 1,6 раза нижче, ніж перші оптові партії малини рік тому. Таку цінову різницю аналітики ринку пояснюють досить раннім початком сезону малини, а також сприятливими погодними умовами цієї весни.
Водночас старт основного масового сезону збору врожаю малини у західних і північних регіонах України поки що не розпочався, а ціни на нові невеликі партії малини можуть бути в рази вищими, ніж у південніших областях.
Ще одним фактором таких низьких цін у поточному сезоні стали проблеми з каналами реалізації, через блокаду морських портів на сьогоднішній день практично немає можливості вивозити заморожену ягоду на експорт. Але оптові та роздрібні ціни на малину можуть відрізнятись у 2 рази. Така ситуація, насамперед, склалася через окупацію Херсонської області, виробники якої зараз не можуть постачати свою продукцію на решту території України.
Також важливу роль у різниці оптових та роздрібних цін відіграло стрімке здорожчання палива та збільшення витрат на логістику.
Зазначимо, порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, станом на початок червня коштувала 95 грн, що на 16,09% дорожче, порівняно з 24 лютого (81,84 грн).
Нагадаємо, окупанти надалі вивозять із Херсонської області до Криму зернові та овочі десятками тонн.
Читайте також:
- Наскільки зросте у ціні споживчий кошик цього року: економісти дали відповідь
- Винна - Росія: Зеленський про світову продовольчу кризу
- Овочі і фрукти в Україні б’ють цінові рекорди: скільки доводиться платити в різних містах