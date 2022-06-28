В Україні розпочався сезон малини: які ціни

Цього тижня в Україні стартував сезон малини з місцевих господарств.

На сьогоднішній день збирати малину розпочали господарства з центральних регіонів країни, що дозволило збільшити пропозицію цієї ягоди на ринку і знизити відпускні ціни.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Так, наразі оптова ціна на малину у центральних, східних та неокупованих південних областях коливається в межах від 50 до 70 грн/кг, що в середньому в 1,6 раза нижче, ніж перші оптові партії малини рік тому. Таку цінову різницю аналітики ринку пояснюють досить раннім початком сезону малини, а також сприятливими погодними умовами цієї весни.

Водночас старт основного масового сезону збору врожаю малини у західних і північних регіонах України поки що не розпочався, а ціни на нові невеликі партії малини можуть бути в рази вищими, ніж у південніших областях.

Ще одним фактором таких низьких цін у поточному сезоні стали проблеми з каналами реалізації, через блокаду морських портів на сьогоднішній день практично немає можливості вивозити заморожену ягоду на експорт. Але оптові та роздрібні ціни на малину можуть відрізнятись у 2 рази. Така ситуація, насамперед, склалася через окупацію Херсонської області, виробники якої зараз не можуть постачати свою продукцію на решту території України.

Також важливу роль у різниці оптових та роздрібних цін відіграло стрімке здорожчання палива та збільшення витрат на логістику.

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Зазначимо, порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, станом на початок червня коштувала 95 грн, що на 16,09% дорожче, порівняно з 24 лютого (81,84 грн).

Нагадаємо, окупанти надалі вивозять із Херсонської області до Криму зернові та овочі десятками тонн.

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