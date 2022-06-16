Винна - Росія: Зеленський про світову продовольчу кризу

Росія війною проти України спровокувала світову продовольчу кризу.
Із тим, що Росія провокує новий голод у світі, погоджуються усі світові лідери.
Про це 16 червня сказав президент України Володимир Зеленський.
"Експорт української агропродукції життєвонеобхідний для десятків країн. І є тільки одна причина, чому продовольча криза стала можливою. Винна - Росія. Ніхто більше. Всі лідери це вже визнають", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, організація ООН повідомила, що блокада країною-агресоркою Росією чорноморських портів України може спровокувати голодну смерть для мільйонів людей у всьому світі.
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