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Донецька область: за добу окупанти поранили щонайменше двох цивільних

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Донецька область: за добу окупанти поранили щонайменше двох цивільних

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Крім того, у Бахмуті померла людина, що була поранена на Луганщині.

Протягом цієї доби, 16 червня, російські окупанти поранили ще двох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за добу росіяни поранили двох цивільних - у Торецьку та Курдюмівці. Крім того, у Бахмуті померла одна людина, що отримала поранення на Луганщині.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 504 цивільних і 1301 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше у Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку.

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