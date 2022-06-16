MamaRika поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Мушу лягти до лікарні"

MamaRika поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Мушу лягти до лікарні"

Українська співачка MamaRika зізналася, що має певні проблеми зі здоров'ям.

Тому вона має лягти до лікарні та провести повний ряд обстежень свого організму.

Про це вона розповіла в Instagram-stories.

"Завтра мушу лягти до лікарні і провести повний ряд обстежень. У мене є певні трабли зі здоров'ям, і вони потребують буквально вже серйозних мір, тому мушу зайнятися собою", - поділилася виконавиця.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

До слова, співачка розповіла, що проблеми почалися через пережитий стрес. Події, які відбулися в Україні, підкосили артистку, тому вона має лікуватися.

Що саме з нею сталося, MamaRika поки тримає в таємниці. Утім, вона пообіцяла, що незабаром усе розповість.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"На жаль, весь цей жах, який відбувається, він не минає безслідно. Всі ми постаріли не тільки морально, а й фізично. Організм буквально здає. Трішки пізніше розповім вам все у деталях", - поділилася артистка.

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