Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

MamaRika поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Мушу лягти до лікарні"

Дата публікації
Перегляди
460
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
MamaRika поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Мушу лягти до лікарні"

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika зізналася, що має певні проблеми зі здоров'ям.

Тому вона має лягти до лікарні та провести повний ряд обстежень свого організму.

Про це вона розповіла в Instagram-stories.

"Завтра мушу лягти до лікарні і провести повний ряд обстежень. У мене є певні трабли зі здоров'ям, і вони потребують буквально вже серйозних мір, тому мушу зайнятися собою", - поділилася виконавиця.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

До слова, співачка розповіла, що проблеми почалися через пережитий стрес. Події, які відбулися в Україні, підкосили артистку, тому вона має лікуватися.

Що саме з нею сталося, MamaRika поки тримає в таємниці. Утім, вона пообіцяла, що незабаром усе розповість.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"На жаль, весь цей жах, який відбувається, він не минає безслідно. Всі ми постаріли не тільки морально, а й фізично. Організм буквально здає. Трішки пізніше розповім вам все у деталях", - поділилася артистка.

Читайте також:

Наступна публікація