Дантес виступив для українських захисників: "Нереальне відчуття"

Український співак та ведучий Володимир Дантес заспівав для українських захисників, які героїчно захищаються країну від російських загарбників.

Як зізнався виконавець, це просто нереальні відчуття. Співак не лише підняв бойових дух захисникам, але й зарядився від них неймовірною енергією.

Про це Дантес розповів у своєму Instagram та опублікував фото.

На знімку артист стоїть з гітарою в руках, а його слухають військові.

Дантес виступив перед захисниками / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Сьогодні виступив для бійців. Що сказати, це нереальний кайф. Вони такі кайфові. Ці усмішки і моменти, коли вони можуть поспівати, сміятися, коли з ними спілкуєшся про життя, про все – не замінить нічого. Нереальне відчуття! Дякую вам!" – написав артист.

До слова, українські артисти активно виступають для ЗСУ. Нещодавно співак та ведучий Коля Сєрга, який і сам служить в теробороні та захищає Одесу від окупантів, виступив перед пораненими військовими.

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