Оля Полякова розповіла, що в Олега Винника серйозні проблеми зі здоров'ям

Українська співачка Оля Полякова розповіла, чому від початку повномасштабного вторгнення зник співак Олег Винник.

Знаменитість заявила, що у Винника серйозні проблеми зі здоров'ям.

За словами Олі, Олег переживає через події, які наразі відбуваються в Україні. Вони навіть разом хотіли записати пісню. Утім, це зробити не вдалося.

"Те, що я чула, у нього серйозні проблеми якісь зі здоров'ям були. Я з Олегом поспілкувалася на початку війни і знаю, що ми хотіли записувати пісні якісь і що в нього теж дуже боліло через те, що робиться в Україні. Я це точно знаю, бо з ним спілкувалася. Не знаю, можу я це казати чи ні, але я знаю, що в нього є проблеми зі здоров'ям. Я думаю, нехай він сам цю інформацію оприлюднить, а то зараз почнуться знову якісь заяви від мене", - розповіла Оля в "ЖВЛ".

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До слова, український співак Олег Винник вже понад місяць, як зник з радарів своїх фанатів. Виконавець не каже, де він зараз перебуває і чим займається. Фани Винника переконані, що їхній кумир має серйозні проблеми зі здоров'ям.

До слова, ще наприкінці минулого року стало відомо, що Олег Винник має проблеми зі здоров'ям. Тоді артист навіть скасував декілька концертів через хворобу.

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