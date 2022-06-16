Відомий канадський актор вбив свою матір та готував замах на Джастіна Трюдо

Знаменитий канадський актор Раян Грентем визнав себе винним у смерті матері Барбари Вейт, яке скоїв 2020 року.

Канадський актор Раян Грентем, відомий багатьом за грою у серіалі "Рівердейл" визнав себе винним у вбивстві своєї матері Барбари Вейт 2020 року.

24-річний Грентем вистрілив матері у потилицю, коли вона грала на піаніно 31 березня 2020 року. Вбивство сталося у їхньому таунхаусі в Сквоміш. У суді артист розповів, як саме вчинив вбивство і навіть показав відеоролик, знятий за декілька годин після вбивства, в якому він зізнається у вбивстві і показує мертве тіло своєї матері, пише CBS.

Раян Грентем у серіалі "Рівердейл"

Наступного дня Грентем запакував у свою машину три пістолети, боєприпаси, 12 коктейлів Молотова, приладдя для кемпінгу та карту із зазначенням напрямку до котеджу Рідо в Оттаві та поїхав на схід із наміром убити прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Як зазначив судовий психіатр, на загальну думку, Грентем пережив інтенсивний період клінічної депресії за кілька місяців до вбивства, зберігаючи при цьому зовнішній вигляд нормально функціонуючої людини.

Він також відчував спонукання до насильства і самогубства, поряд зі зростаючим почуттям ненависті до себе і провини перед матір'ю, потенційно дізнавшись, що він перестав відвідувати заняття в Університеті Саймона Фрейзера. В обох звітах говорилося, що у нього розлад, пов'язаний із вживанням канабісу.

У повідомленнях йдеться, що Грентем вирішив убити свою матір, щоб позбавити її насильства, яке він мав намір вчинити. Судовий психіатр додала, що хоча це може здатися альтруїстичним мотивом, вбивство Вейт було глибоко егоїстичним вчинком.

"Містер Грентем намагався врятувати свою матір від того, що він збирався зробити... Це щось інше, ніж альтруїзм", - сказала психіатр.

Раян Грентем у кіно з дитинства

Вбивство другого ступеня спричиняє автоматичне довічне ув'язнення. Прокуратура вимагає від 17 до 18 років позбавлення волі. Очікується, що слухання завершиться в середу після виступу захисту.

Зазначимо, що Ґрентем знімається в кіно та на телебаченні з дев'яти років. Серед його відомих ролей гра у телесеріалах "Рівердейл", "Надприродне", "Я - зомбі", а також фільми "Щоденник слабака" і "Воображаріум доктора Парнаса".

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