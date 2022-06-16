Україна сама вирішуватиме, в який момент припиняти війну - Макрон

Україна сама вирішуватиме, в який момент припиняти війну - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва заявив, що Україна самостійно вирішуватиме, коли і на яких умовах завершувати війну, розв'язану РФ.

Макрон звернувся до українського президента Володимира Зеленського та наголосив, що він зробив усе "необхідне для того, аби відстоювати мир" у світі.

Про це французький лідер заявив на спільній з лідерами Німеччини, Італії, Румунії та України пресконференції в Києві 16 червня.

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"Ми зробимо все необхідне, аби Україна могла сама вибирати свою долю, свій вибір. І саме Україна вирішуватиме, в який момент вона буде припиняти війну, в який момент сідатиме за стіл переговорів. І кожен раз, коли я мав перемовини з президентом Зеленським, я наголошував: саме Україна вирішуватиме, на яких умовах відбудовуватиме мир", - зауважив Макрон.

Нагадаємо, в Україні із візитом 16 червня перебувають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Перші подробиці європейських лідерів та їхні головні заяви - читайте ТУТ.

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