Макрон пообіцяв надати ЗСУ додаткові САУ Caesar

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні САУ Caesar.

Макрон наголосив, що це необхідно, щоб Україна могла захиститись від нападу Росії.

Про це французький лідер заявив на спільній з лідерами Німеччини, Італії, Румунії та України пресконференції в Києві 16 червня.

"Ми посилюватимемо військову підтримку України. Зокрема було передано системи САУ Caesar, які дозволять українським воїнам ефективніше захищатись від нападів російської армії. Найближчими тижнями ми готові прийняти рішення про поставки додаткових систем Caesar", - сказав Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва запевнив, що Україна може повністю розраховувати на Європу у війні проти Росії.

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